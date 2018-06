Braunschweig (SID) - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig leiht Mads Hvilsom bis zum 30. Juni 2017 an den norwegischen Erstligisten Brann Bergen aus. Der 23 Jahre alte Stürmer, der seit Juli 2015 bei der Eintracht unter Vertrag steht, trainiert ab sofort beim dreimaligen Meister mit. "Mads erhält so die Möglichkeit, auf hohem Niveau in Norwegens erster Liga vermehrt Spielpraxis zu sammeln", sagte Braunschweigs Sportchef Marc Arnold.