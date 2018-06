Abuja (dpa) - Der Ehrung folgte das Treuebekenntnis: Pierre-Emerick Aubameyang trat nach seinem Sieg bei der Wahl zu "Afrikas Fußballer des Jahres" allen Transfergerüchten im Zuge seiner Abwesenheit beim Trainingsstart von Borussia Dortmund entgegen.

"Ich werde nicht zu Arsenal gehen. Dortmund ist mein Verein, und ich werde nicht so schnell wechseln", sagte der 26 Jahre alte Top-Stürmer am Rande der Ehrung in Nigerias Hauptstadt Abuja der Internetseite ESPN.

Am vergangenen Wochenende hatten englische Medien berichtet, dass der FC Arsenal, Club der Weltmeister Mesut Özil und Per Mertesacker, 57 Millionen Euro Ablösesumme für den Gabuner biete. Am Dienstag fehlte Aubameyang dann überraschend beim Auftakt der Vorbereitung auf die Rückrunde. Der BVB teilte mit, dass der Führende der Torschützenliste (18 Tore) wegen eines privaten Termins verhindert sei.

Am Mittwoch wurde seine Teilnahme an der Gala zur Wahl zu "Afrikas Fußballer des Jahres" nachgereicht. Nun wird Aubameyang im Trainingslager der Dortmunder in Dubai erwartet.

Der schillernde Bundesliga-Star hat in Dortmund einen Vertrag bis 2020 und in dieser Saison in 27 Pflichtspielen 27 Tore für die Borussia erzielt. Die Zahlen bescherten ihm nun auch die große Ehrung. Aubameyang verwies mit 143 Punkten den Sieger der vergangenen vier Jahre, Yaya Touré (136/Elfenbeinküste) von Manchester City, und den Ghanaer Andre Ayew (112) von Swansea City, auf die Plätze.

Der "Fußballer des Jahres" wird von den Nationaltrainern der afrikanischen Länder gewählt. "Ich bin normalerweise kein emotionaler Mensch. Aber diese Wahl gegen Spieler wie Yaya oder Dede (Ayew) zu gewinnen, ist ein sehr wichtiger Moment für mich. Ich weine generell nicht, aber das hat mich zum Weinen gebracht", sagte Aubamyang.

