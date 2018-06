London (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA will untersuchen, ob es einen Videobeweis geben soll. Es solle geklärt werden, ob es besser ist, das Spiel zu unterbrechen und ob ein Schiedsrichter in einem Van außerhalb des Stadions oder am Spielfeldrand sitzen solle, um sich die Bilder anzuschauen, sagte Lukas Brud vom International Football Association Board der Deutschen Presse-Agentur in London. Die Fußball-Regelhüter hatten der FIFA-Vollversammlung vom 4. bis 6. März empfohlen, entsprechende Tests zu beschließen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.