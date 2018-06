Frankfurt/Main (SID) - Linksverteidiger Florijon Belegu wechselt vom Fußball-Zweitligisten FSV Frankfurt zum Regionalligisten Berliner AK 07. Wie die Hessen am Freitag bekannt gaben, wurde der Vertrag mit dem 22-Jährigen zuvor in beiderseitigem Einverständnis aufgelöst. Belegu war 2013 von Eintracht Frankfurt zum Stadtrivalen gewechselt, kam seitdem jedoch nur auf einen Einsatz in der 2. Bundesliga.