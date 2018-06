Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach rüstet weiter auf. Nach dem Dortmunder Jonas Hofmann verpflichtete der fünfmalige deutsche Meister den österreichischen Nationalspieler Martin Hinteregger. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler wird bis zum Saisonende von RB Salzburg ausgeliehen, danach besitzt die Borussia eine Kaufoption.

"Wir sind sehr froh, so ein Toptalent für uns gewonnen zu haben und dass wir nach der Ausleihe die Möglichkeit haben, den Spieler lange an uns zu binden. Martin wird uns aufgrund seiner Qualitäten und unserer personellen Situation in der Innenverteidigung sofort helfen können", sagte Sportdirektor Max Eberl, der am Freitag gemeinsam mit Hinteregger ins Borussia-Trainingslager nach Belek/Türkei reiste.