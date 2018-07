London (SID) - Guus Hiddink will den kurzfristig übernommenen Posten als Teammanager des englischen Fußball-Meisters FC Chelsea in jedem Fall zum Ende der Saison wieder aufgeben. Das bekräftigte der Niederländer am Freitag auf einer Pressekonferenz. Hiddink hatte das Amt im Dezember als Nachfolger des entlassenen José Mourinho übernommen und einen Vertrag bis zum Sommer erhalten.

"Ich habe mir zwei Termine in den Kopf gesetzt, den 21. Mai und den 28. Mai, dann ist es beendet. Am 29. kann ich nach Hause gehen", sagte Hiddink und spielte damit auf die Finals im FA Cup und in der Champions League an: "Wir haben ganz klar gesagt, dass ich danach aufhöre."

Chelsea liegt in der Premier League nur auf dem 14. Platz und muss im Kampf um einen Titel auf die Pokal-Wettbewerbe hoffen. In der Champions League treffen die Londoner im Achtelfinale auf Paris St. Germain. Auf Hiddink, der mit den Blues 2009 den FA Cup gewonnen hatte, ruhen große Hoffnungen. Der 69-Jährige soll seine Erfahrung aus 33 Trainerjahren einbringen.