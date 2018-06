Barcelona (SID) - Superstar Luis Suárez von Champions-League-Sieger FC Barcelona droht nach dem von ihm ausgelösten Eklat nach dem Derby gegen Stadtrivale Espanyol eine Sperre von zwei Spielen im spanischen Königspokal. Diese Strafe sprach am Freitag zunächst der spanische Fußball-Verband aus, Barça legte jedoch umgehend Einspruch ein.

Suárez (28) hatte die Gäste-Profis nach dem 4:1-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel im Spielertunnel mit den Worten empfangen: "Ich warte hier auf euch, kommt nur her, ihr seid Abfall!" Daraufhin war es zu einem Gerangel gekommen. Das geht aus dem Bericht von Schiedsrichter Juan Martínez Munuera hervor, auf dessen Grundlage das zuständige Wettbewerbsgericht die Sperre aussprach.

Suárez ließ jedoch über seinen Klub mitteilen, dass er die ihm zur Last gelegte Aussage so nicht getroffen habe. Sollte die Sperre Bestand haben, würde der Uruguayer das Rückspiel am kommenden Mittwoch ebenso verpassen wie ein mögliches Hinspiel im Viertelfinale.

Espanyol-Spieler Papa Diop, dem Martínez Munuera die Rote Karte gezeigt hatte, wurde für ein Spiel gesperrt. Diop wurde laut Urteilsbegründung zugute gehalten, dass er mit seiner wüsten Beleidigung in Richtung der Mutter von Suárez auf dessen Provokationen reagiert habe. Sein Temkollege Hernán Pérez, der mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war, wird am Mittwoch ebenfalls fehlen.