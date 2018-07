Abuja (SID) - Afrikas frisch gekürter "Jugendspieler des Jahres" Victor Osimhen will offenbar zum DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg wechseln. "Ich habe Wolfsburg besucht und mit den Versprechungen, die mir der Trainer gemacht hat, denke ich, dass mein Ziel Wolfsburg heißt", sagte der 17 Jahre alte Osimhen bei der Verleihung in Abuja, bei der Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang zu "Afrikas Fußballer des Jahres" ausgezeichnet wurde.

Mehrere internationale Top-Vereine haben sich in letzter Zeit um die Dienste des Nigerianers bemüht, der derzeit noch in der Ultimate Strikers Academy in seiner Heimat spielt. Mit starken Leistungen und zehn Toren hatte der 17 Jahre alte Stürmer bei der U17-WM auf sich aufmerksam gemacht und Nigeria zum Titel geführt.