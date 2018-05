Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Januar 2016:

1. Kalenderwoche

8. Tag des Jahres

Noch 358 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Erhard, Gudula, Heinrich, Severin

HISTORISCHE DATEN

2015 - Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram überfällt im Nordosten Nigerias die Stadt Baga und umliegende Dörfer. Dabei werden nach unterschiedlichen Angaben zwischen 150 und 2000 Menschen getötet.

2014 - Als erster prominenter deutscher Fußballer macht der Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger seine Homosexualität öffentlich.

2001 - Eine Explosion in einem Gas-Kraftwerk der ThyssenKrupp Stahl AG richtet in Duisburg Millionenschäden an und versetzt die Anwohner in Panik.

1996 - Die erste europäische Pop-Hochschule, das "Liverpool Institute for Performing Arts" (LIPA) des Ex-Beatles Paul McCartney, nimmt den Lehrbetrieb auf.

1991 - Der Quedlinburger Domschatz kehrt aus den USA nach Sachsen-Anhalt zurück.

1973 - Die erste Ausgabe der deutschen "Sesamstraße" wird ausgestrahlt.

1952 - Wilhelm Furtwängler wird neuer Leiter der Berliner Philharmoniker.

1911 - Die Verfassung des Fürstentums Monaco tritt in Kraft. Fürst Albert I., verzichtet auf die Ausübung der unbeschränkten Gewalt.

1889 - Hermann Hollerith meldet eine elektromagnetische Maschine zur Auswertung von Lochkarten zum Patent an und wird zum Begründer der maschinellen Datenverarbeitung.

AUCH DAS NOCH

1995 - dpa meldet: Ein unerwartetes Problem stellt sich zwei Autodieben im zentralfranzösischen Saint-Etienne: An Bord des gestohlenen Fahrzeuges ist ein Baby.

GEBURTSTAGE

1976 - Jenny Lewis (40), amerikanische Sängerin ("The Voyager")

1951 - John McTiernan (65), amerikanischer Regisseur ("Jagd auf Roter Oktober")

1941 - Graham Chapman, britischer Schauspieler ("Monty Python's Flying Circus"), gest. 1989

1937 - Shirley Bassey (79), britische Sängerin ("Big Spender")

1902 - Gret Palucca, deutsche Tänzerin und Choreographin, Gründerin der Palucca-Schule in Dresden 1925, gest. 1993

TODESTAGE

1996 - François Mitterrand, französischer Politiker, Staatspräsident 1981-1995, geb. 1916

1941 - Robert Baden-Powell, britischer General, Gründer der Pfadfinderbewegung, geb. 1857