Teheran (AFP) Eine Woche nach der Hinrichtung des prominenten schiitischen Geistlichen Scheich Nimr al-Nimr in Saudi-Arabien sind im Iran erneut hunderte Demonstranten auf die Straße gegangen. Rund tausend Menschen marschierten am Freitag durch die Hauptstadt Teheran und skandierten Parolen wie "Tod den Al-Saud" - den Namen der saudi-arabischen Herrscherfamilie. Viele trugen Plakate mit dem Bild al-Nimrs, dessen Exekution eine Welle der Empörung in mehrheitlich schiitischen Staaten ausgelöst hatte.

