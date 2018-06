Köln (dpa) - Der nach den Übergriffen am Kölner Hauptbahnhof in die Kritik geratene Kölner Polizeipräsident Wolfgang Albers ist in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Das erfuhren der "Kölner Stadt-Anzeiger" und die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der Landespolitik. Zuletzt waren Rücktrittsforderungen gegen Albers laut geworden. Dem Polizeipräsidenten wurde unter anderem vorgeworfen, die Öffentlichkeit nicht rechtzeitig informiert und Informationen über die Herkunft der Verdächtigen zurückgehalten zu haben.

