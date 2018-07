Beirut (AFP) Fast 400 Syrer sind kurz vor Toresschluss mit dem Versuch gescheitert, kurzfristig ohne Visa in die Türkei einzureisen. Die Syrer flogen am Donnerstag von Damaskus nach Beirut, um Anschlussflüge in die Türkei zu nehmen, wie die libanesische Flugaufsicht am Freitag mitteilte. Die Anschlussflüge hoben jedoch nicht ab - und in der Nacht trat die neue Visa-Pflicht für Türkei-Reisen in Kraft.

