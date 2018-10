Istanbul (dpa) - Die Türkei führt heute eine Visumspflicht für Syrer ein, die über den Luft- oder Seeweg ins Land kommen wollen. Damit soll nach Angaben des Außenministeriums die Einreise von Flüchtlingen über Drittstaaten wie dem Libanon und Ägypten eingedämmt werden. Viele Syrer reisen aus diesen Drittländern in die Türkei ein, um dann weiter in die EU zu fliehen. Syrer, die über den Landweg in das Nachbarland Türkei flüchten wollten, stünden die Grenzen jedoch weiter offen, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums der dpa.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.