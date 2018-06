Lahm lehnt EM-Comeback auch aus Fairnessgründen ab

Doha (dpa) - Für Weltmeister Philipp Lahm käme ein Comeback bei der Fußball-Europameisterschaft auch aus Fairnessgründen nicht infrage. Die aktuellen Nationalspieler hätten sich schließlich für das Turnier im Sommer qualifiziert. "Dann kann man nicht sagen: 'Jetzt komme ich wieder zurück, um das Turnier zu spielen'. So bin ich nicht", sagte der 32-Jährige am Freitag im Trainingslager des FC Bayern München in Katar. Ein auch zeitlich begrenzter Rücktritt vom Rücktritt ist für den langjährigen DFB-Kapitän grundsätzlich keine Option: "Wenn ich Entscheidungen treffe, dann habe ich mir die auch überlegt. Ich habe schon lange mit dem Thema Nationalmannschaft abgeschlossen."

DFB berät FIFA-Wahlstrategie am 22. Januar

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem erwarteten Rückzug von Michel Platini will der Deutsche Fußball-Bund in zwei Wochen seine weitere Strategie im Rennen um den Chefposten des Weltverbands besprechen. "Das Präsidium wird in seiner nächsten Sitzung am 22. Januar darüber beraten, welchen Kandidaten der deutsche Fußball bei der Wahl zum FIFA-Präsidenten nunmehr unterstützen wird", sagte Interimspräsident Reinhard Rauball am Freitag. "Zuvor werden wir uns darüber selbstverständlich auch eng mit der UEFA und Wolfgang Niersbach, dem deutschen Vertreter im Exekutivkomitee von FIFA und UEFA, abstimmen."

Fußball-Ligen sollen Videobeweis in mehreren Varianten testen

London (dpa) - Die Fußball-Regelhüter wollen vor einer möglichen Einführung des Videobeweises verschiedene Varianten der Technologie parallel testen. "Wir wollen alles untersuchen", sagte Lukas Brud vom International Football Association Board (IFAB) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in London. "Ob es besser ist, das Spiel zu unterbrechen, oder nicht. Ob besser ein Schiedsrichter in einem Van außerhalb des Stadions sitzt oder der Schiedsrichter sich am Spielfeldrand die Bilder anschaut." Man gehe davon aus, dass die Tests über zwei, vielleicht sogar drei Spielzeiten laufen müssten, bevor klar sei, ob Videobeweise eine Verbesserung seien.

Dortmunds Aubameyang ist Afrikas "Fußballer des Jahres"

Abuja (dpa) - Borussia Dortmunds Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang ist erstmals zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt worden. Der 26-jährige Gabuner setzte sich in der nigerianischen Hauptstadt Abuja gegen den Ivorer Yaya Touré (Manchester City) und den Ghanaer Andre Ayew (Swansea City) durch. Aubameyang erhielt mit 143 Punkten sieben mehr als Touré, Ayew kam auf 112 Punkte, wie der Kontinentalverband CAF mitteilte. Der Fußballer des Jahres wird von den Nationaltrainern der afrikanischen Länder gewählt.

BVB-Gegner FC Porto trennt sich von Trainer Julen Lopetegui

Porto (dpa) - Borussia Dortmunds Europa-League-Gegner FC Porto hat sich von Trainer Julen Lopetegui getrennt. Der Vertrag mit dem Spanier werde aufgelöst, teilte der Tabellen-Dritte der Liga NOS am Freitag mit. Als Interimstrainer übernehme der bisherige Co-Trainer und Ex-Club-Profi Rui Barros, hieß es. Barros (50) wird somit auf jeden Fall beim Liga-Derby am Sonntag bei Boavista Porto auf der Bank als Cheftrainer sitzen. In der ersten K.o.-Runde der Europa League trifft Porto am 18. und 25. Februar auf den BVB.

Franziska Hildebrand gewinnt Biathlon-Sprint in Ruhpolding

Ruhpolding (dpa) - Franziska Hildebrand hat zum Auftakt des ersten von zwei Heim-Weltcups in Ruhpolding den deutschen Biathletinnen den vierten Saisonsieg beschert. Im Sprint über 7,5 Kilometer blieb die 28-Jährige am Freitag ohne Schießfehler und verwies die tschechische Weltcup-Spitzenreiterin Gabriela Soukalova mit 0,3 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Hinter der Finnin Kaisa Mäkäräinen belegte Laura Dahlmeier mit nur 2,8 Sekunden Rückstand auf Hildebrand den vierten Rang. Im Sprint der Männer über 10 Kilometer lief Andreas Birnbacher als bester der fünf Deutschen auf Rang neun. Der Norweger Johannes Thingnes Boe gewann vor seinem Bruder Tarjei Boe und seinem Landsmann Emil Hegle Svendsen.

Deutsches Tennis-Team bei Hopman Cup ohne Chance

Perth (dpa) - Das deutsche Tennis-Duo Sabine Lisicki und Alexander Zverev hat beim Hopman Cup im dritten Gruppenspiel die zweite Niederlage kassiert. Gegen Großbritannien verloren die 26 Jahre alte Berlinerin und der 18-jährige Hamburger am Freitag 0:3. Bei der inoffiziellen Mixed-Weltmeisterschaft in Perth unterlag Lisicki Heather Watson 3:6, 4:6. Anschließend musste sich Zverev dem Weltranglisten-Zweiten Andy Murray 3:6, 4:6 geschlagen geben. Auch im Mixed war das deutsche Team ohne Chance und verlor erneut 3:6, 4:6. Zuvor hatte es einen 2:1-Sieg gegen Frankreich und eine 0:3-Niederlage gegen Australia Green gegeben.

Kerber trifft im Endspiel von Brisbane auf Asarenka

Brisbane (dpa) - Angelique Kerber trifft beim WTA-Turnier in Brisbane im Endspiel auf die frühere Weltranglisten-Erste Victoria Asarenka. Die Weißrussin setzte sich in ihrem Halbfinale am Freitag gegen die Qualifikantin Samantha Crawford aus den USA mit 6:0, 6:3 durch. Crawford hatte im Viertelfinale überraschend Andrea Petkovic bezwungen. Die Weltranglisten-Zehnte Kerber entschied ihr Duell mit der Spanierin Carla Suárez Navarro mit 6:2, 6:3 für sich. Die 27-Jährige aus Kiel steht zum 18. Mal in einem Finale und strebt den achten Titel ihrer Tennis-Karriere an. Gegen Asarenka hat Kerber allerdings von fünf Vergleichen noch keinen gewonnen.

Kühnhackl-Sohn Tom vor NHL-Debüt für Pittsburgh Penguins

Pittsburgh (dpa) - Tom Kühnhackl steht vor seinem Debüt in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL. Die Pittsburgh Penguins zogen den Sohn der deutschen Eishockey-Legende Erich Kühnhackl aus ihrem Farmteam in die beste Liga der Welt. Für die Wilkes-Barre/Scranton Penguins in der unterklassigen Profiliga AHL sammelte der 23 Jahre alte Angreifer in bislang 23 Saisonspielen 15 Punkte. Kühnhackl werde in der Nacht auf Sonntag (MEZ) gegen die Montreal Canadiens sein NHL-Debüt geben, teilte das Team von Superstar Sidney Crosby mit.

HSG Wetzlar holt Handball-Nationalspieler Kneer

Wetzlar (dpa) - Handball-Nationalspieler Stefan Kneer wird im Sommer von den Rhein-Neckar Löwen zum Bundesliga-Rivalen HSG Wetzlar wechseln. Das gaben die Hessen am Freitag bekannt. Der 30 Jahre alte Rückraumspieler unterschrieb in Wetzlar einen Zweijahresvertrag. Kneer hat bislang 73 Länderspiele für Deutschland bestritten und gehört auch zum erweiterten Aufgebot für die Europameisterschaft in Polen. Vor seiner Zeit in Mannheim spielte er in der Bundesliga bereits für HBW Balingen, den TV Großwallstadt und SC Magdeburg.