Mainz (dpa) - Der CDU-Bundesvorstand will bei seiner Jahresklausur in Mainz über eine bessere Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt und Konsequenzen aus den Übergriffen in Köln beraten. In der geplanten "Mainzer Erklärung" sollen auch die Forderungen nach mehr Sprachförderung und nach einem Gesetz zur Integrationspflicht für Migranten enthalten sein. Außerdem geht es bei dem zweitägigen Treffen mit Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und der übrigen Parteispitze um das Thema Sicherheit.

