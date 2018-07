Mainz (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hält nach den Übergriffen auf Frauen an Silvester in Köln schärfere Gesetze für denkbar. Man müsse mit der "Härte des Gesetzes" überlegen, "was kann man besser machen?", sagte die CDU-Chefin in Mainz. Aufgeklärt werden müss unabhängig davon, wer Täter sei. Man müsse überlegen: "Wann verwirkt jemand sein Gastrecht bei uns?" Bundesinnenminister Thomas de Maizière bekräftigte bei einer CDU-Veranstaltung in Fell bei Trier seine Forderung nach konsequenter Abschiebung abgelehnter Asylbewerber und mehr Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen.

