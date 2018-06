Washington (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die vom Jemen angekündigte Ausweisung seines Menschenrechtsgesandten für das Land scharf kritisiert. Die Regierung in Sanaa solle ihre Entscheidung überdenken, er habe "volles Vertrauen" in den UN-Vertreter George Abu al-Zulof, erklärte Ban am Donnerstag (Ortszeit) in New York. Indem sie die Arbeit der Vereinten Nationen für Menschenrechte behindere, komme die Führung in Sanaa ihren Verpflichtungen nicht nach.

