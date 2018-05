Dortmund (SID) - Eine Heim-EM, zwei Weltcups: Der Fahrplan des Deutschland-Achters bis zu den Olympischen Spielen in Rio (5. bis 21. August) steht. Vom 6. bis 8. Mai will das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) seinen Titel bei den Europameisterschaften in Brandenburg erfolgreich verteidigen. Im Anschluss geht der Vize-Weltmeister bei den Weltcups in Luzern (27. bis 29. Mai) und Posen (17. bis 19. Juni) an den Start.

Bis zum Jahreshöhepunkt stehen dann noch zwei Trainingslager im österreichischen Völkermarkt (20. Juni bis 10. Juli) und in Ratzeburg (14. bis 26. Juli) auf dem Programm, bevor am 28. Juli die Abreise nach Rio erfolgt. In Brasilien will der Deutschland-Achter wie vor vier Jahren in London Gold gewinnen.