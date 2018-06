Beirut (AFP) Weil sie versucht hatte, ihn zum Verlassen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu überreden, hat ein IS-Kämpfer in Syrien laut Aktivisten seine eigene Mutter hingerichtet. Die 40-jährige Postangestellte sei aus ihrer Heimatstadt Tabaka in die IS-Hochburg Raka gereist, um ihren 20-jährigen Sohn heimzuholen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag. Sie habe gefürchtet, dass er bei Luftangriffen auf die Stadt getötet werden könnte.

