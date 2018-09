Auckland (dpa) - Julia Görges steht zum ersten Mal seit knapp vier Jahren wieder im Finale eines WTA-Turniers. Die 27 Jahre alte Tennisspielerin aus Bad Oldesloe gewann im neuseeländischen Auckland ihr Halbfinale gegen die Österreicherin Tamira Paszek in 66 Minuten klar mit 6:4, 6:2. Zuletzt hatte es die Weltranglisten-50. im Februar 2012 in Dubai in das Endspiel eines WTA-Turniers geschafft. Im Kampf um den Titel trifft Görges Samstag auf die frühere Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark oder die Amerikanerin Sloane Stephens.

