Kairo (AFP) Die ägyptischen Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben am Freitag einen Angriff auf ein Hotel in dem Touristenzentrum Hurghada am Roten Meer vereitelt. Ein bewaffneter Angreifer sei getötet, ein weiterer schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Drei Touristen - zwei Österreicher und ein Schwede - erlitten demnach leichte Verletzungen.

