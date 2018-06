Köln (AFP) Der Kölner Polizeipräsident Wolfgang Albers ist nach den massiven sexuellen Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Ein entsprechender Bericht des "Kölner Stadt-Anzeigers" wurde der Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Regierungskreisen in Düsseldorf bestätigt.

