Budapest (AFP) Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat angekündigt, die mögliche Verhängung von EU-Sanktionen gegen Polen zu blockieren. "Ungarn würde niemals Sanktionen gegen Polen unterstützen", sagte Orban am Freitag in seiner wöchentlichen Radioansprache. "Ich rufe zu mehr Respekt für die Polen auf, weil sie dies verdienen." Die neue polnische Regierung steht seit ihrem Amtsantritt im Oktober in der Kritik wegen einer Reihe von Maßnahmen, um Justiz und Medien unter Kontrolle zu bringen.

