Damaskus (AFP) Der UN-Syriengesandte Staffan de Mistura ist am Freitag in der syrischen Hauptstadt Damaskus zu Gesprächen über eine Beilegung des fast fünfjährigen Gewaltkonflikts eingetroffen. Wie ein AFP-Reporter berichtete, empfing Vizeaußenminister Ayman Sussan den ranghohen UN-Diplomaten. Für Samstag war UN-Angaben in Damaskus zufolge eine Unterredung mit dem syrischen Außenminister Walid Muallem vorgesehen. Dabei sollte es unter anderem um diesen Monat anstehende Gespräche zwischen Vertretern der syrischen Regierung von Staatschef Baschar al-Assad und ihrer Gegner gehen. Die UNO hofft, dass die Gespräche ab dem 25. Januar in Genf stattfinden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.