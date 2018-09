Las Vegas (AFP) Das französische Start-up 10-Vins hat auf der Messe Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas eine Art "Nespresso"-Gerät für Wein vorgestellt. Der in 0,1-Liter-Dosen abgefüllte Wein wird in der Maschine "belüftet" - so dass er laut Firma schmeckt, als habe er drei Stunden lang in einer Karaffe geatmet - und temperiert, also entweder erwärmt oder gekühlt.

