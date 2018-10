Washington (AFP) Nach dem neuen Atomtest Nordkoreas hat US-Außenminister John Kerry vor einer Rückkehr zum "Normalbetrieb" im Umgang mit dem Land gewarnt und China in die Pflicht genommen. "Nordkorea war nie unbeobachtet, nicht für einen Tag", sagte Kerry am Donnerstag vor Journalisten. China habe "eine bestimmte Herangehensweise" im Umgang mit der Atomproblematik in dem Land verfolgt, "und wir haben zugestimmt und Zeit dafür eingeräumt".

