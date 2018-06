Washington (AFP) Der Arbeitsmarkt in den USA brummt weiter. Im Dezember wurden 292.000 zusätzliche Stellen geschaffen, wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag den Angaben zufolge unverändert bei fünf Prozent. Die Jobzahlen in den USA werden in einer Erhebung bei Arbeitgebern ermittelt, die Arbeitslosenstatistik in einer separaten Umfrage in Privathaushalten.

