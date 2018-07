Washington (AFP) Die USA haben einen weiteren Insassen des umstrittenen Gefangenenlagers Guantanamo freigelassen. Der Kuwaiter Faes Mohammed Ahmed Al-Kandari sei in sein Heimatland ausgeflogen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Washington am Freitag mit. Damit sank die Zahl der in Guantanamo einsitzenden Häftlinge auf 104. Am Mittwoch hatte das Pentagon die Überstellung von zwei Insassen aus dem Jemen nach Ghana bekanntgegeben.

