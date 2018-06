Vatikanstadt (AFP) Mehr als 5000 Flüchtlinge und Einwanderer sind am übernächsten Sonntag eingeladen, im Vatikan aus Anlass des Welttags der Migranten und Flüchtlinge die Heilige Pforte des Petersdoms zu durchschreiten. Wie die katholische Stiftung Migrantes am Freitag mitteilte, nehmen die Gläubigen um 12.00 Uhr zunächst rund um das Lampedusa-Kreuz am Angelusgebet teil. Das Kreuz ist aus dem Holz von Flüchtlingsbooten gefertigt und wurde von Papst Franziskus im Jahr 2014 gesegnet.

