Offenbach (dpa) - Das Wetter in Deutschland wird am Wochenende auch im Norden und Osten wieder etwas milder, bleibt aber wechselhaft. Das Tiefdruckgebiet Britta bringt in den nächsten Tagen milde Meeresluft, vielerorts aber auch reichlich Regen, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Im Südschwarzwald etwa können dabei örtlich sogar Wassermengen von bis zu 50 Liter pro Quadratmeter niedergehen. Am Samstag lässt der Niederschlag langsam wieder nach, später regnet es nur noch südlich der Donau. Auch im Norden klingen die Schauer ab.

