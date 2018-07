Toblach (SID) - Denise Herrmann (Oberwiesenthal) und Stefanie Böhler (Ibach) sind auf der sechsten Etappe der Tour de Ski im italienischen Toblach gemeinsam in die Top-10 gelaufen. Im Freistil-Rennen über 5 km belegte Sprint-Spezialistin Herrmann 15,7 Sekunden beim Tagessieg von Jessica Diggins (USA) einen guten achten Platz. Teamkollegen Böhler kam direkt dahinter auf Rang neun (+20,5).

Durch Diggins' ersten Weltcup-Erfolg kommt die Siegerin in einem Distanz-Rennen erstmals in dieser Saison nicht aus Norwegen. Die Gesamführende Ingvild Flugstadt Östberg landete diesmal auf Platz drei (+1,5), baute damit allerdings ihren Vorsprung auf die nur fünftplatzierte Topfavoritin Therese Johaug (beide Norwegen/+9,6) wieder leicht aus.

Im deutschen Team überzeugte neben Herrmann und Böhler auch Sandra Ringwald mit Platz 19 (+34,2). Die Schonacherin bleibt damit im Gesamtklassement als Zwölfte beste Deutsche. Auch Monique Siegel (Oberwiesenthal/+39,6) holte als 25. noch einige Weltcup-Punkte. Nicht mehr am Start war am Freitag Nicole Fessel (Oberstdorf), die sich nach zuletzt eher mäßigen Ergebnissen für die anstehenden Weltcup-Rennen schont.

Am Wochenende geht die Tour de Ski im italienischen Val di Fiemme zu Ende. Nach dem Massenstart-Wettbewerb am Samstag (14.30 Uhr/Eurosport 2) steht am Sonntag der traditionelle Schlussanstieg auf die Alpe Cermis auf dem Plan.