Sydney (AFP) Nach einer dreimonatigen Reise um die halbe Welt ist die britische Abenteurerin Tracey Curtis-Taylor mit ihrem historischen Doppeldeckerflugzeug in Australien gelandet. "Ich brauche einen Drink", scherzte die 53-Jährige, als sie am Samstag in Sydney aus ihrer Boeing Stearman aus dem Jahr 1942 stieg. Die Reise über eine Strecke von 21.000 Kilometern folgte dem historischen Flug der britischen Flugpionierin Amy Johnson von England nach Australien.

