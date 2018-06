São Paulo (AFP) Bei Protesten in den brasilianischen Metropolen São Paulo und Rio de Janeiro gegen Fahrpreiserhöhungen im Nahverkehr ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. In São Paulo kamen am Freitag (Ortszeit) rund 3000 Menschen zusammen, um gegen die ab Samstag geltenden neuen Tarife zu demonstrieren. Als die Lage eskalierte, setzte die Polizei laut Augenzeugen Tränengas und Wasserwerfer ein.

