Peking (AFP) Bauarbeiter haben in China während des laufenden Betriebs ein Krankenhaus zerstört. Wie Staatsmedien am Samstag berichteten, rückten etwa 20 Arbeiter in Militäruniformen am Donnerstag in der Stadt Zhengzhou in der zentralen Provinz Henan an und begannen überraschend mit dem Abriss der Universitätsklinik. Zu dem Zeitpunkt hielten sich demnach mehrere Ärzte und Patienten in dem Gebäude auf.

