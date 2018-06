Mainz (AFP) Nach den Übergriffen an Silvester in Köln setzt sich die CDU-Spitze für massive Gesetzesverschärfungen ein. Der Parteivorstand verabschiedete bei seiner Klausur in Mainz am Samstag einstimmig eine entsprechende Erklärung, wie ein Parteisprecher sagte. Dabei ging die CDU-Führung noch über ihre ursprünglichen Pläne hinaus.

