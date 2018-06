Berlin (AFP) Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat von den EU-Staaten zehn Milliarden Euro für den Wiederaufbau der von Bürgerkrieg zerstörten Gebiete in Syrien und im Irak gefordert. In einen neu zu schaffenden Wiederaufbaufonds sollten vor allem jene EU-Staaten einzahlen, die keine Flüchtlinge aufnehmen, sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag" laut Vorabmeldung vom Samstag. "Diese Summe muss Europa schaffen können", fügte er hinzu.

