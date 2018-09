Köln (AFP) In Köln habe sich am Samstagmittag spontan mehrere hundert Frauen am Hauptbahnhof versammelt und gegen gewaltsame Übergriffe protestiert. Die Teilnehmerinnen trugen Transparente mit Aufschriften wie "Nein heißt Nein. Das ist unser Gesetz. Bleibt uns vom Leib" oder "Nein zu Gewalt gegen Frauen, egal ob in Köln, beim Oktoberfest oder im häuslichen Schlafzimmer", wie ein AFP-Reporter berichtete. Zu dem Flashmob hatten Frauengruppen im Internet aufgerufen.

