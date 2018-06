Mainz (AFP) Angesichts der Kritik an der Türkei in der Flüchtlingspolitik hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die EU-Staaten ermahnt, ihren Teil der Vereinbarungen einzuhalten. "Ich glaube, wir als Europäer sollten unsere Hausaufgaben sehr schnell machen, damit wir das auch von der Türkei einfordern können", sagte Merkel am Samstag nach der CDU-Vorstandsklausur in Mainz.

