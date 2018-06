Berlin (AFP) Eine auf einer Eisscholle in der Spree treibende Puppe hat am Samstag größere Einsätze der Berliner Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Anwohner hatten am Morgen die Polizei alarmiert, weil sie auf der Eisscholle vermeintlich die Umrisse eines menschlichen Körpers sahen, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr seien angerückt - und hätten festgestellt, dass es sich um eine voll bekleidete menschengroße Puppe gehandelt habe.

