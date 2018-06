Köln (dpa) - Die Massenübergriffe auf Frauen in der Silvesternacht sind zentrales Thema bei Demonstrationen rechter und linker Gruppen heute in Köln. Zu einem Marsch durch die Innenstadt mit Start am Hauptbahnhof hat die islamfeindliche Pegida-Bewegung NRW unter dem Motto "Pegida schützt!" aufgerufen. Die rechtsextreme Partei Pro Köln unterstützt die Pegida-Demo. Nach Polizeiangaben erwarten die Veranstalter rund 1000 Teilnehmer. Zu einer Gegenkundgebung will das Bündnis "Köln stellt sich quer" seine Sympathisanten auf der gegenüberliegenden Seite des Hauptbahnhofs versammeln.

