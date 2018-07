Köln (dpa) - Aus einer Demonstration von Rechten heraus sind in Köln Flaschen und Böller in Richtung auf Polizisten geflogen. Die Polizei löste die Veranstaltung auf. Vorher setzte sie Wasserwerfer ein. Aus der Menge von etwa 1700 Demonstranten seien immer wieder Gegenstände und Pyrotechnik auf die Beamten geworfen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ganz in der Nähe protestierten gleichzeitig mehr als 1300 Menschen überwiegend friedlich gegen Rassismus und Sexismus. Hintergrund beider Demonstrationen waren die Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht in Köln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.