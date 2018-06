Köln (dpa) - Die Polizei hat den Demonstrationszug von Pegida-Anhängern und Rechtsextremisten in Köln am Nachmittag gestoppt. Teilnehmer hatten kurz nach dem Start des Umzugs nach Angaben von Beobachtern Flaschen und Böller auf die Beamten geworfen und sich Handgemenge mit der Polizei geliefert. Die Polizei drohte den Einsatz von Wasserwerfern und Schlagstöcken an. Die von der Pegida NRW angemeldete Demonstration steht im Zusammenhang mit den Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht in Köln.

