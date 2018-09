Mexiko-Stadt (AFP) Die mexikanische Armee hat den berüchtigten Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán wieder in das Hochsicherheitsgefängnis gebracht, aus dem er vor sechs Monaten entflohen war. Guzmán kehre nach Altiplano zurück, sagte die mexikanische Generalstaatsanwältin Arely Gómez am Freitag vor Journalisten am Flughafen von Mexiko-Stadt. Anschließend wurde Guzmán von Soldaten in einen Militärhubschrauber gebracht. Das Gefängnis liegt etwa 90 Kilometer von der mexikanischen Hauptstadt entfernt.

