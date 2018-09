Mainz (dpa) - Mit schärferen Asylgesetzen will die CDU auf die kriminellen Übergriffe von Köln reagieren. Das, was in der Silvesternacht passiert sei, seien widerwärtige kriminelle Taten, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und diese verlangten auch nach entschiedenen Antworten. Änderungen seien im Interesse der Bürger, aber genauso im Interesse der großen Mehrheit der Flüchtlinge. Merkel rechnet mit einer schnelle Einigung mit der SPD in der Sache. Sie äußerte sich nach der Klausur der CDU-Spitze in Mainz.

