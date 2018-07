Willingen (SID) - Die deutschen Skispringer um Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) liegen beim Team-Wettbewerb in Willingen zur Halbzeit in Führung und haben den ersten Heimsieg im Sauerland seit 2010 vor Augen. Hinter dem mit 538,6 Punkten führenden DSV-Quartett liegt Norwegen mit nur 0,6 Zählern Rückstand auf Platz zwei vor Österreich (506,2). Slowenien um Vierschanzentournee-Sieger Peter Prevc ist nur Vierter (487,3).

Vor 20.000 Zuschauern an der Mühlenkopfschanze zeigte der Tournee-Zweite Freund im ersten Durchgang mit 149,0 m einen Traumsprung und blieb nur drei Meter unter dem Schanzenrekord. Prevc zeigte für seine Verhältnisse mit 124,0 m einen ausgesprochen schwachen Versuch. Für Deutschland sprangen zudem Andreas Wank (Hinterzarten/127,5), Andreas Wellinger (Ruhpolding/131,5) und Richard Freitag (Aue/141,0).

In der gleichen Besetzung hatte Deutschland das bislang einzige Teamspringen der laufenden Saison Ende November in Klingenthal gewonnen. Der Team-Wettbewerb sowie das Einzelspringen am Sonntag (15.45 Uhr/ARD und Eurosport) sind die Generalprobe für die am Freitag beginnende Skiflug-WM am Kulm in Bad Mitterndorf/Österreich.