Beirut (AFP) Bei einem russischen Luftangriff auf ein Gefängnis im Nordwesten Syriens sind Aktivisten zufolge am Samstag mindestens zehn Menschen getötet worden. Die attackierte Einrichtung in Maarat al-Numan in der Provinz Idlib werde von der mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündeten radikalislamischen Al-Nusra-Front kontrolliert, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Opferzahl könne noch steigen, weil zahlreiche Menschen verletzt oder unter Trümmern verschüttet seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.