Köln (SID) - Novak Djokovic gegen Rafael Nadal: Kein Match hat es in der Geschichte des Profitennis häufiger gegeben. Nachdem der Spanier die ersten Duelle (seit 2006) dominierte, ist nun der serbische Branchenführer Djokovic klar im Vorteil. Im Finale von Doha gewann er zum neunten Mal in den zurückliegenden zehn Aufeinandertreffen und ging in der "ewigen" Bilanz erstmals mit 24:23 in Führung.

Die "Klassiker" im Überblick:

1. Novak Djokovic (Serbien) - Rafael Nadal (Spanien) 47 Begegnungen, Bilanz 24:23

2. Roger Federer (Schweiz) - Djokovic 43 Begegnungen, Bilanz 22:21

3. Ivan Lendl (Tschechoslowakei/USA) - John McEnroe (USA) 36 Begegnungen, Bilanz 21:15

4. Boris Becker (Leimen) - Stefan Edberg (Schweden) 35 Begegnungen, Bilanz 25:10

4. Lendl - Jimmy Connors (USA) 35 Begegnungen, Bilanz 22:13