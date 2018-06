Auckland (SID) - Fed-Cup-Spielerin Julia Görges (Bad Oldeloe) hat im neuseeländischen Auckland ihren ersten Titelgewinn bei einem WTA-Turnier seit fast fünf Jahren verpasst. Im Finale des mit 226.750 Dollar dotierten Vorbereitungsturniers auf die Australian Open unterlag die 27-Jährige der an Position fünf gesetzten US-Amerikanerin Sloane Stephens nach 78 Minuten mit 5:7, 2:6. Damit stehen für die Nummer 50 der Weltrangliste weiter allein die Erfolge von 2010 in Bad Gastein und 2011 in Stuttgart zu Buche.

In ihrem sechsten Endspiel auf der WTA-Tour und dem ersten seit Oktober 2012 in Linz/Österreich ließ Görges in einem offenen ersten Durchgang zwei Breakchancen ungenutzt, nach eigenem Aufschlagverlust zum 5:6 war das Match zugunsten ihrer 22 Jahre alten Kontrahentin vorentschieden.

Dabei war Stephens erst wenige Stunden zuvor durch das 6:2, 7:6 (7:3) gegen Caroline Wozniacki (Dänemark/Nr. 3) ins Endspiel eingezogen. Am Vortag war das Duell zwischen der Nummer 30 der Welt und der früheren Weltranglistenersten Wozniacki beim Stand von 5:2 abgebrochen worden.