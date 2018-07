Paris (dpa) - Ein Jahr nach dem Anschlag auf einen koscheren Supermarkt in Paris hat Frankreichs Ministerpräsident Manuel Valls sich erneut demonstrativ an die Seite der jüdischen Gemeinschaft gestellt. Valls äußerte sich auf einer Gedenkveranstaltung an dem Geschäft. Dort hatte ein Islamist vor einem Jahr Geiseln genommen und vier Menschen erschossen. Die Attacke war Teil der Terrorserie, die zwei Tage zuvor mit dem Anschlag auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" begonnen hatte und bei der Islamisten insgesamt 17 Menschen töteten. "Der Antisemitismus ist da, immer noch da", warnte Valls.

