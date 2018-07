Washington (AFP) Der Secret Service hat Medienberichten zufolge Pläne eines schwerbewaffneten und offensichtlich geistig verwirrten Mannes vereitelt, einen der beiden Familienhunde der US-Präsidentenfamilie zu entführen. Wie der Sender NBC am Samstag berichtete, wurde Scott Stockert am Mittwoch in einem Hotel in Washington festgenommen, nachdem Agenten des für den Schutz von Präsident Barack Obama und seiner Familie zuständigen Dienstes in seinem Wagen illegale Waffen, hunderte Schuss Munition, eine Machete und einen Schlagstock gefunden hatten.

